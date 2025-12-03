Ecco le parole di Bisseck ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria dell'Inter contro il Venezia

Matteo Pifferi Redattore 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 23:38)

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'Inter (5-1) contro il Venezia, Yann Bisseck ha parlato così:

"Abbiamo giocato bene, sono un po' incazzato per il gol preso, volevamo tenere la porta inviolata. Abbiamo fatto bene con la palla, possiamo essere contenti alla fine"

"Ho sempre detto che per me conta giocare, non mi interessa dove. Quando gioco da braccetto posso andare anche in attacco, ho le qualità per far bene anche in avanti. Voglio sempre aiutare la squadra, in difesa posso ancora migliorare tanto ma sono sulla strada giusta"

"Due vittorie dopo due KO? Perdere non è mai bello, abbiamo rivisto le partite, sappiamo dove migliorare. La stagione è lunga, può capitare di perdere una o due partite. Sappiamo che siamo forti, possiamo raggiungere i nostri obiettivi"