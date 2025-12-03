Dopo la vittoria di Pisa, l'Inter torna in campo questa sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia: di fronte c'è il Venezia, formazione di Serie B.
coppa italia
Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: gioca Thuram! Chance per Frattesi e Diouf, torna Martinez
Ampio turnover per Cristian Chivu, che torna a schierare dal 1' Martinez in porta. Chance per De Vrij al centro della difesa, a centrocampo per Frattesi come mezzala e sulle fasce per Diouf e Luis Henrique. In attacco si vede la coppia Thuram-Pio Esposito. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
VENEZIA (3-5-2): 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas. A disposizione: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz. Allenatore: Giovanni Stroppa.
Arbitro: Di Marco. Assistenti: Preti, Ricci. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Nasca. Assistente VAR: Mazzoleni.
