Inter-Venezia, esce Pio Esposito e la panchina dell’Inter lo accoglie così: risate e muscoli

Una grandissima prestazione quella di Francesco Pio Esposito contro il Venezia. L'attaccante classe 2005 ha trovato anche il suo primo gol a San Siro con un grande destro da fuori area per il momentaneo 2-0.

Esposito ha battagliato come al solito, dando tutto prima di essere sostituito da Chivu con il giovane Spinaccé, all'esordio in prima squadra.

E Pio Esposito al momento del cambio ha salutato tutti i compagni della panchina che lo hanno accolto mimando l'esultanza di Pio Esposito mostrando i bicipiti.