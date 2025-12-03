Inter-Venezia, esce Pio Esposito e la panchina dell’Inter lo accoglie così: risate e muscoli

FC Inter 1908
Una grandissima prestazione quella di Francesco Pio Esposito contro il Venezia. Al momento del cambio, tutta la panchina mima la sua esultanza
Matteo Pifferi Redattore 

Una grandissima prestazione quella di Francesco Pio Esposito contro il Venezia. L'attaccante classe 2005 ha trovato anche il suo primo gol a San Siro con un grande destro da fuori area per il momentaneo 2-0.

Esposito ha battagliato come al solito, dando tutto prima di essere sostituito da Chivu con il giovane Spinaccé, all'esordio in prima squadra.

Getty Images

E Pio Esposito al momento del cambio ha salutato tutti i compagni della panchina che lo hanno accolto mimando l'esultanza di Pio Esposito mostrando i bicipiti.

