"Sotto gli occhi di Infantino, l’Inter, di cui è tifoso, si è presa anche la semifinale di Coppa Italia, mettendo sotto un Torino, che si è svegliato soltanto dopo il doppio svantaggio, firmato dalle prodezze di Bonny e Diouf". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro il Torino che vale la semifinale di Coppa Italia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia CdS – Per Chivu risposte discrete dalle seconde linee. E ora il calendario…
coppa italia
CdS – Per Chivu risposte discrete dalle seconde linee. E ora il calendario…
I gol di Bonny e Diouf permettono all'Inter di battere il Torino e di staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia
"Avanzare in Coppa Italia, per l’Inter comporta l’aggiunta di almeno altre due partite ad un calendario già molto intasato. E l’andata della semifinale (contro una tra Napoli e Como) cadrà giusto prima del derby di ritorno con il Milan e ad una settimana dall’eventuale ottavo di Champions.
Se non altro, Chivu ha ottenuto discrete risposte dalle seconde linee, con Sommer, Zielinski, Akanji e Dimarco nemmeno in panchina. Frattesi, infatti, era l’unico confermato rispetto all’undici iniziale di Cremona. E dell’ipotetica squadra titolare era il campo il solo Thuram", aggiunge il quotidiano che sottolinea anche le prestazioni di Cocchi e Kamate, sintomo di come Chivu possa pescare anche dall'Under 23.
© RIPRODUZIONE RISERVATA