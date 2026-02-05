CdS – Per Chivu risposte discrete dalle seconde linee. E ora il calendario…

I gol di Bonny e Diouf permettono all'Inter di battere il Torino e di staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia

Matteo Pifferi 5 febbraio 2026

"Sotto gli occhi di Infantino, l’Inter, di cui è tifoso, si è presa anche la semifinale di Coppa Italia, mettendo sotto un Torino, che si è svegliato soltanto dopo il doppio svantaggio, firmato dalle prodezze di Bonny e Diouf". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro il Torino che vale la semifinale di Coppa Italia.

"Avanzare in Coppa Italia, per l’Inter comporta l’aggiunta di almeno altre due partite ad un calendario già molto intasato. E l’andata della semifinale (contro una tra Napoli e Como) cadrà giusto prima del derby di ritorno con il Milan e ad una settimana dall’eventuale ottavo di Champions.

Se non altro, Chivu ha ottenuto discrete risposte dalle seconde linee, con Sommer, Zielinski, Akanji e Dimarco nemmeno in panchina. Frattesi, infatti, era l’unico confermato rispetto all’undici iniziale di Cremona. E dell’ipotetica squadra titolare era il campo il solo Thuram", aggiunge il quotidiano che sottolinea anche le prestazioni di Cocchi e Kamate, sintomo di come Chivu possa pescare anche dall'Under 23.