Inter-Torino in Coppa Italia 35 anni dopo: l’ultima volta andò così

"Lontano dai riflettori della Serie A, Inter e Torino tornano ad incrociarsi trentacinque anni dopo. L’ultima volta, infatti, che nerazzurri e granata si sono affrontati in una partita ufficiale al di fuori del campionato di Serie A risale al 23 gennaio 1991. Anche all’epoca era Coppa Italia, ma erano gli ottavi e si giocava sul doppio confronto. Quella sera, a Torino, i granata allenati da Emiliano Mondonico ribaltarono la sconfitta per 2-1 dell’andata contro l’Inter di Giovanni Trapattoni grazie a un gol di Gigi Lentini. E così il biglietto per i quarti lo staccò il Toro".