Inter-Torino di Coppa Italia mancava prima di oggi da tanti anni. Le due squadre si erano affrontate l'ultima volta in Coppa Italia addirittura nel 1991. Sull'ultimo precedente torna la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:
fcinter1908 coppa italia Inter-Torino in Coppa Italia 35 anni dopo: l’ultima volta andò così
coppa italia
Inter-Torino in Coppa Italia 35 anni dopo: l’ultima volta andò così
L'ultimo precedente più di trent'anni fa nella competizione tra nerazzurri e granata
"Lontano dai riflettori della Serie A, Inter e Torino tornano ad incrociarsi trentacinque anni dopo. L’ultima volta, infatti, che nerazzurri e granata si sono affrontati in una partita ufficiale al di fuori del campionato di Serie A risale al 23 gennaio 1991. Anche all’epoca era Coppa Italia, ma erano gli ottavi e si giocava sul doppio confronto. Quella sera, a Torino, i granata allenati da Emiliano Mondonico ribaltarono la sconfitta per 2-1 dell’andata contro l’Inter di Giovanni Trapattoni grazie a un gol di Gigi Lentini. E così il biglietto per i quarti lo staccò il Toro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA