Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino
Quattro big in tribuna per Inter-Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: non solo Federico Dimarco
Cristian Chivu ha deciso di far riposare totalmente Yann Sommer, Manuel Akanji, Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Assisteranno alla sfida dalla tribuna. Out anche Matteo Darmian, ecco il motivo ufficiale. Oltre agli infortunati Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.
