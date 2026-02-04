Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino

Cristian Chivu ha deciso di far riposare totalmente Yann Sommer, Manuel Akanji, Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Assisteranno alla sfida dalla tribuna. Out anche Matteo Darmian, ecco il motivo ufficiale. Oltre agli infortunati Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.