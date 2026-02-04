FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino

coppa italia

Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino

Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino - immagine 1
Quattro big in tribuna per Inter-Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: non solo Federico Dimarco
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino- immagine 2

Quattro big in tribuna per Inter-Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino- immagine 3

Cristian Chivu ha deciso di far riposare totalmente Yann Sommer, Manuel Akanji, Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Assisteranno alla sfida dalla tribuna. Out anche Matteo Darmian, ecco il motivo ufficiale. Oltre agli infortunati Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Leggi anche
Inter-Torino in Coppa Italia 35 anni dopo: l’ultima volta andò così
Coppa Italia, chi arbitra Inter-Torino: VAR, designazione completa e precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA