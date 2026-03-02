FC Inter 1908
Inter, record di semifinali in Coppa Italia: il dato negli ultimi 30 anni

L’Inter sfiderà il Como nella semifinale di Coppa Italia: l’andata della sfida si giocherà a Como martedì 3 marzo alle ore 21:00. I nerazzurri sono in semifinale in virtù delle vittorie su Venezia e Torino, mentre il Como ha...
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L'Inter sfiderà il Como nella semifinale di Coppa Italia: l'andata della sfida si giocherà a Como martedì 3 marzo alle ore 21:00.

I nerazzurri sono in semifinale in virtù delle vittorie su Venezia e Torino, mentre il Como ha eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo i calci di rigore.

La squadra di Chivu giocherà in trasferta l'andata il 3 marzo, con il ritorno fissato poi al Meazza (tra il 21 e il 23 aprile). Come sempre nel format della Coppa Italia, in semifinale tornano i tempi supplementari in caso di parità dopo le due partite.

IL RECORD DI SEMIFINALI

L’Inter è la squadra che ha raggiunto il maggior numero di semifinali di Coppa Italia nelle ultime 30 stagioni: 19.

In generale, soltanto la Juventus (35) ha superato più volte i quarti rispetto ai nerazzurri (31) nella storia della competizione.

