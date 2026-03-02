L'Inter sfiderà il Como nella semifinale di Coppa Italia: l'andata della sfida si giocherà a Como martedì 3 marzo alle ore 21:00.
Como-Inter, i precedenti in Coppa Italia: bilancio per i nerazzurri, Berti e Klinsmann…
I nerazzurri sono in semifinale in virtù delle vittorie su Venezia e Torino, mentre il Como ha eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo i calci di rigore.
La squadra di Chivu giocherà in trasferta l'andata il 3 marzo, con il ritorno fissato poi al Meazza (tra il 21 e il 23 aprile). Come sempre nel format della Coppa Italia, in semifinale tornano i tempi supplementari in caso di parità dopo le due partite.
I PRECEDENTI
Inter e Como si sono affrontate nove volte in Coppa Italia. Il bilancio è di sei vittorie per i nerazzurri e tre pareggi.
Il primo confronto risale al 1968, mentre l'ultima sfida nella coppa nazionale risale al doppio confronto del 1991. 2-2 a San Siro, vittoria interista al ritorno a Como per 1-2 grazie ai gol di Berti e Klinsmann.
