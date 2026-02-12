La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di Inter-Genoa, match valido per la 27° giornata di Serie A, e di Como-Inter, ossia l'andata della semifinale di Coppa Italia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia UFFICIALE – Ecco quando si giocano Inter-Genoa e Como-Inter di Coppa Italia
coppa italia
UFFICIALE – Ecco quando si giocano Inter-Genoa e Como-Inter di Coppa Italia
La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di Inter-Genoa, match valido per la 27° giornata di Serie A, e di Como-Inter, ossia l'andata della semifinale di Coppa Italia
L'Inter affronterà il Genoa sabato 28 febbraio alle 20.45, 4 giorni dopo la sfida contro il Bodo/Glimt, valida per il ritorno del playoff di Champions League. Il match contro i rossoblù sarà trasmesso anche da Sky Sport oltre che Dazn.
I nerazzurri, invece, affronteranno il Como in trasferta martedì 3 marzo 2026 alle ore 21. L'altra semifinale d'andata, Lazio-Atalanta, è in programma il giorno dopo, mercoledì 4 marzo sempre alel ore 21.
© RIPRODUZIONE RISERVATA