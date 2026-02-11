Sarà Atalanta-Lazio la seconda semifinale di Coppa Italia 2025/26. Si completa il quadro dei quarti di finale con il successo dei biancocelesti di Maurizio Sarri al Dall'Ara di Bologna ai calci di rigore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia, Lazio in semifinale: Bologna eliminato ai rigori, Sarri contro l’Atalanta
coppa italia
Coppa Italia, Lazio in semifinale: Bologna eliminato ai rigori, Sarri contro l’Atalanta
I biancocelesti si impongono al Dall'Ara ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti: Noslin risponde a Castro, errori decisivi di Ferguson e Orsolini
I capitolini vanno sotto nel primo tempo per effetto del gol di Santiago Castro, che sul corner di Moro è bravo a beffare la difesa avversaria e firmare l'1-0.
Nella Lazio si fa male Pedro nel primo tempo: lo spagnolo lascia lo stadio in barella e in lacrime e viene trasportato subito in ospedale per un problema alla caviglia e al ginocchio.
Al suo posto entra Noslin, che è puntuale in avvio di ripresa sul cross di Dele-Bashiru e firma la rete dell'1-1.
L'equilbrio non si rompe al 90', con le squadre che vanno ai calci di rigore: decisivi gli errori di Ferguson e Orsolini, che condannano il Bologna di Italiano, campione in carica, che abdica e abbandona la competizione ai quarti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA