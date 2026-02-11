I biancocelesti si impongono al Dall'Ara ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti: Noslin risponde a Castro, errori decisivi di Ferguson e Orsolini

Sarà Atalanta-Lazio la seconda semifinale di Coppa Italia 2025/26. Si completa il quadro dei quarti di finale con il successo dei biancocelesti di Maurizio Sarri al Dall'Ara di Bologna ai calci di rigore.

I capitolini vanno sotto nel primo tempo per effetto del gol di Santiago Castro, che sul corner di Moro è bravo a beffare la difesa avversaria e firmare l'1-0.

Nella Lazio si fa male Pedro nel primo tempo: lo spagnolo lascia lo stadio in barella e in lacrime e viene trasportato subito in ospedale per un problema alla caviglia e al ginocchio.