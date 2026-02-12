Con il successo della Lazio sul Bologna ai calci di rigori si completa il quadro delle semifinali di Coppa Italia. I biancocelesti di Sarri affronteranno l’Atalanta, mentre l’Inter di Chivu se la vedrà col Como di Fabregas.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? Le date di Inter-Como
coppa italia
Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? Le date di Inter-Como
Tutto sulle semifinali di Coppa Italia 2025/26, che vedranno l'Inter di Chivu impegnata contro il Como di Fabregas
Le date e gli orari precisi delle sfide saranno comunicati solo in seguito dalla Lega Serie A.
L’andata vedrà l’Inter affrontare il Como in trasferta Martedì 3 e Mercoledì 4 marzo, mentre il ritorno a San Siro si giocherà Martedì 21 e Mercoledì 22 aprile.
La finale si giocherà il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA