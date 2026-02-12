FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? Le date di Inter-Como

coppa italia

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? Le date di Inter-Como

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? Le date di Inter-Como - immagine 1
Tutto sulle semifinali di Coppa Italia 2025/26, che vedranno l'Inter di Chivu impegnata contro il Como di Fabregas
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Con il successo della Lazio sul Bologna ai calci di rigori si completa il quadro delle semifinali di Coppa Italia. I biancocelesti di Sarri affronteranno l’Atalanta, mentre l’Inter di Chivu se la vedrà col Como di Fabregas.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? Le date di Inter-Como- immagine 2
Getty Images

Le date e gli orari precisi delle sfide saranno comunicati solo in seguito dalla Lega Serie A.

L’andata vedrà l’Inter affrontare il Como in trasferta Martedì 3 e Mercoledì 4 marzo, mentre il ritorno a San Siro si giocherà Martedì 21 e Mercoledì 22 aprile.

Inter
Getty Images

La finale si giocherà il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Leggi anche
Coppa Italia, Lazio in semifinale: Bologna eliminato ai rigori, Sarri contro l’Atalanta
Napoli-Como, incredibile Conte: “Manganiello, testa di cazzo!”. E al quarto uomo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA