I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Torino in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso alle semifinali.
Coppa Italia, chi arbitra Inter-Torino: VAR, designazione completa e precedenti
I nerazzurri tornano protagonisti nella competizione, dopo aver eliminato il Venezia agli ottavi con un sonoro 5-1 a San Siro. Quello contro i granata sarà un confronto ricco di storia e significato: il fischio d'inizio è previsto mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium di Monza.
L'arbitro di Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido.
Assistenti: Mondin – Ceolin
IV ufficiale: Bonacina
VAR: La Penna
AVAR: Giua
PRECEDENTI
Si tratta del decimo incontro dell’Inter con Matteo Marchetti a dirigere la gara. Con il fischietto della sezione di Ostia Lido i nerazzurri hanno conquistato 7 vittorie e due sconfitte.
Bilancio negativo, invece, con il Torino: una vittoria granata, un pari e due sconfitte.
