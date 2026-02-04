FC Inter 1908
Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere la sfida dell'U-Power Stadium di Monza in Coppa Italia
Alessandro De Felice
I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Torino in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso alle semifinali.

I nerazzurri tornano protagonisti nella competizione, dopo aver eliminato il Venezia agli ottavi con un sonoro 5-1 a San Siro. Quello contro i granata sarà un confronto ricco di storia e significato: il fischio d'inizio è previsto mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium di Monza.

L'arbitro di Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Mondin – Ceolin

IV ufficiale: Bonacina

VAR: La Penna

AVAR: Giua

PRECEDENTI

Si tratta del decimo incontro dell’Inter con Matteo Marchetti a dirigere la gara. Con il fischietto della sezione di Ostia Lido i nerazzurri hanno conquistato 7 vittorie e due sconfitte.

Bilancio negativo, invece, con il Torino: una vittoria granata, un pari e due sconfitte.

