Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere la sfida dell'U-Power Stadium di Monza in Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Torino in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso alle semifinali.

I nerazzurri tornano protagonisti nella competizione, dopo aver eliminato il Venezia agli ottavi con un sonoro 5-1 a San Siro. Quello contro i granata sarà un confronto ricco di storia e significato: il fischio d'inizio è previsto mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium di Monza.