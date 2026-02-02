Al Podcast Numer1, Sabatini, Zazzaroni e Cruciani hanno fatto il loro pronostico su Inter-Torino di Coppa Italia

Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni , Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati col pronostico di Inter-Torino, match di Coppa Italia in programma mercoledì sera a Monza.

Per tutti e tre, alla fine l'Inter passerà il turno. Parte Ivan Zazzaroni: "Inter-Torino finisce 2-0, segna Pio Esposito". Stesso marcatore anche per Cruciani che invece opta per l'1-0.

Sabatini, invece, pronostica un 2-1 per l'Inter e come marcatore sceglie Marcus Thuram. Per tutti, in ogni caso, sarà l'Inter a passare il turno e ad approdare in semifinale. I nerazzurri, nel caso, se la vedranno con la vincente di Napoli-Como.