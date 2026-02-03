Quarti di finale di Coppa Italia per l'Inter di Chivu, che domani affronta a Monza (a causa dell'indisponibilità di San Siro in vista dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina) il Torino di Baroni. Per l'occasione il tecnico nerazzurro potrebbe ricorrere a un ampio turnover, così da dosare le energie in questo periodo particolarmente denso di partite.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Inter, ampio turnover in Coppa Italia contro il Torino? Chivu pensa anche a due U23
coppa italia
Inter, ampio turnover in Coppa Italia contro il Torino? Chivu pensa anche a due U23
Il tecnico nerazzurro potrebbe presentare diverse novità di formazione, pescando anche dalla rosa di Vecchi
Tra le possibili novità di formazione potrebbe esserci anche spazio per qualche giovane dell'U23. Nello specifico, il centrocampista Leonardo Bovo (2005) e l'esterno Cocchi (2007) sono in corsa per una maglia da titolare, dopo essere già scesi in campo nel secondo tempo dell'ottavo di finale contro il Venezia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA