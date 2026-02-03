FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Inter, ampio turnover in Coppa Italia contro il Torino? Chivu pensa anche a due U23

coppa italia

Inter, ampio turnover in Coppa Italia contro il Torino? Chivu pensa anche a due U23

Inter Chivu
Il tecnico nerazzurro potrebbe presentare diverse novità di formazione, pescando anche dalla rosa di Vecchi
Fabio Alampi Redattore 

Quarti di finale di Coppa Italia per l'Inter di Chivu, che domani affronta a Monza (a causa dell'indisponibilità di San Siro in vista dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina) il Torino di Baroni. Per l'occasione il tecnico nerazzurro potrebbe ricorrere a un ampio turnover, così da dosare le energie in questo periodo particolarmente denso di partite.

Inter, ampio turnover in Coppa Italia contro il Torino? Chivu pensa anche a due U23- immagine 2
Getty Images

Tra le possibili novità di formazione potrebbe esserci anche spazio per qualche giovane dell'U23. Nello specifico, il centrocampista Leonardo Bovo (2005) e l'esterno Cocchi (2007) sono in corsa per una maglia da titolare, dopo essere già scesi in campo nel secondo tempo dell'ottavo di finale contro il Venezia.

Leggi anche
Coppa Italia – I pronostici di Sabatini, Zazzaroni e Cruciani su Inter-Torino
Coppa Italia, le designazioni arbitrali dei quarti di finale: Inter-Torino a Marchetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA