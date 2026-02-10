FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà semifinale contro l’Inter

coppa italia

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà semifinale contro l’Inter

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà semifinale contro l’Inter - immagine 1
La formazione di Fabregas si impone su quella di Conte e passa il turno: decisivo l'errore dal dischetto di Lobotka
Fabio Alampi Redattore 

Sarà il Como l'avversario dell'Inter in semifinale di Coppa Italia: la formazione di Fabregas batte il Napoli al termine dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Passano in vantaggio i lariani, che sbloccano il match con un tiro dagli 11 metri di Baturina al 39' del primo tempo. I padroni di casa partono fortissimo nella ripresa, e trovano il gol dopo un solo minuto con Vergare. Il risultato non cambia più fino al fischio dell'arbitro, si va alla lotteria dei rigori: decisivo l'errore di Lobotka.

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà semifinale contro l’Inter- immagine 2
Getty Images

La sequenza dei rigori

—  

Da Cunha (C): gol.

Politano (N): gol.

Douvikas (C): gol.

Lukaku (N): fuori.

Baturina (C): gol.

Spinazzola (N): gol.

Perrone (C): parato.

Alisson Santos (N): gol.

Smolcic (C): gol.

Elmas (N): gol.

Diego Carlos (C): gol.

Milinkovic-Savic (N): gol.

Vojvoda (C): gol.

Gutierrez (N): gol.

Kempf (C): gol.

Lobotka (N): parato.

Leggi anche
Inter, la semifinale di Coppa Italia 3 giorni prima del derby: zavorra o trampolino?
Juventus eliminata dalla Coppa Italia: 3-0 Atalanta e bianconeri di Spalletti fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA