La formazione di Fabregas si impone su quella di Conte e passa il turno: decisivo l'errore dal dischetto di Lobotka

Sarà il Como l'avversario dell'Inter in semifinale di Coppa Italia: la formazione di Fabregas batte il Napoli al termine dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Passano in vantaggio i lariani, che sbloccano il match con un tiro dagli 11 metri di Baturina al 39' del primo tempo. I padroni di casa partono fortissimo nella ripresa, e trovano il gol dopo un solo minuto con Vergare. Il risultato non cambia più fino al fischio dell'arbitro, si va alla lotteria dei rigori: decisivo l'errore di Lobotka.