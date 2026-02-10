Sarà il Como l'avversario dell'Inter in semifinale di Coppa Italia: la formazione di Fabregas batte il Napoli al termine dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Passano in vantaggio i lariani, che sbloccano il match con un tiro dagli 11 metri di Baturina al 39' del primo tempo. I padroni di casa partono fortissimo nella ripresa, e trovano il gol dopo un solo minuto con Vergare. Il risultato non cambia più fino al fischio dell'arbitro, si va alla lotteria dei rigori: decisivo l'errore di Lobotka.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà semifinale contro l’Inter
coppa italia
Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà semifinale contro l’Inter
La formazione di Fabregas si impone su quella di Conte e passa il turno: decisivo l'errore dal dischetto di Lobotka
La sequenza dei rigori—
Da Cunha (C): gol.
Politano (N): gol.
Douvikas (C): gol.
Lukaku (N): fuori.
Baturina (C): gol.
Spinazzola (N): gol.
Perrone (C): parato.
Alisson Santos (N): gol.
Smolcic (C): gol.
Elmas (N): gol.
Diego Carlos (C): gol.
Milinkovic-Savic (N): gol.
Vojvoda (C): gol.
Gutierrez (N): gol.
Kempf (C): gol.
Lobotka (N): parato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA