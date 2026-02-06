FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Inter, la semifinale di Coppa Italia 3 giorni prima del derby: zavorra o trampolino?

coppa italia

Inter, la semifinale di Coppa Italia 3 giorni prima del derby: zavorra o trampolino?

Inter, la semifinale di Coppa Italia 3 giorni prima del derby: zavorra o trampolino? - immagine 1
I nerazzurri di Chivu, che già dovranno giocare le due gare di playoff di Champions League, avranno un ulteriore impegno in più
Fabio Alampi Redattore 

Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, ha analizzato il passaggio del turno in Coppa Italia dell'Inter, che si ritroverà a disputare la semifinale di andata solamente tre giorni prima del derby di campionato contro il Milan: "L'andata della semifinale di Coppa Italia da giocare 3 giorni prima del derby che potrebbe chiudere la corsa scudetto o riaprila definitivamente non può non essere portatrice sana di rischi. E questo Chivu non può ammetterlo pubblicamente".

Inter Chivu
Getty Images

"Chivu potrebbe decidere anche il 3 marzo (data presunta) di schierare 10 o 11 riserve, ma difficilmente troverebbe nelle squadre di Conte o di Fabregas avversari morbidi come il Torino. [...] Per cui, presumibilmente, in semifinale le rotazioni saranno minori. E maggiori i titolari a rischio. Rispetto a un anno fa, già ci sono 2 partite in più per l'uscita dal G8 di Champions".

Inter, la semifinale di Coppa Italia 3 giorni prima del derby: zavorra o trampolino?- immagine 3
Getty Images

"Vero è che non facendo proclami, Chivu rischia qualche meme social in meno di quelli raccolti da Inzaghi, ma soprattutto la sua convinzione e il suo ottimismo poggiano su una squadra più forte di quella di un anno fa, non solo in attacco, e che presto recupererà anche i primi infortunati (Barella e Calhanoglu potrebbero già vedersi sabato 14 contro la Juventus, almeno part-time). E così, allora, la semifinale di Coppa Italia da zavorra può trasformarsi in trampolino".

Leggi anche
Juventus eliminata dalla Coppa Italia: 3-0 Atalanta e bianconeri di Spalletti fuori
Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: poco turnover per Spalletti, Yildiz…

© RIPRODUZIONE RISERVATA