Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, ha analizzato il passaggio del turno in Coppa Italia dell'Inter , che si ritroverà a disputare la semifinale di andata solamente tre giorni prima del derby di campionato contro il Milan: "L'andata della semifinale di Coppa Italia da giocare 3 giorni prima del derby che potrebbe chiudere la corsa scudetto o riaprila definitivamente non può non essere portatrice sana di rischi. E questo Chivu non può ammetterlo pubblicamente".

"Chivu potrebbe decidere anche il 3 marzo (data presunta) di schierare 10 o 11 riserve, ma difficilmente troverebbe nelle squadre di Conte o di Fabregas avversari morbidi come il Torino. [...] Per cui, presumibilmente, in semifinale le rotazioni saranno minori. E maggiori i titolari a rischio. Rispetto a un anno fa, già ci sono 2 partite in più per l'uscita dal G8 di Champions".

"Vero è che non facendo proclami, Chivu rischia qualche meme social in meno di quelli raccolti da Inzaghi, ma soprattutto la sua convinzione e il suo ottimismo poggiano su una squadra più forte di quella di un anno fa, non solo in attacco, e che presto recupererà anche i primi infortunati (Barella e Calhanoglu potrebbero già vedersi sabato 14 contro la Juventus, almeno part-time). E così, allora, la semifinale di Coppa Italia da zavorra può trasformarsi in trampolino".