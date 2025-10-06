Coppa Italia, date e orari ottavi di finale: quando si gioca Inter-Venezia

Sono ufficiali le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci ha pensato la Lega Serie A, attraverso una nota diramata in questi minuti. Entra in gioco dunque anche l'Inter, seconda nello scorso campionato, per cui catapultata direttamente alle fasi finali. I nerazzurri affronteranno il Venezia il 3 dicembre. Qui nel dettaglio tutti gli orari e i giorni scelti per le gara in programma in cui sono impegnate tutte le big:
02/12/2025 Martedì 21.00 Juventus-Udinese
03/12/2025 Mercoledì 15.00 Atalanta-Genoa
03/12/2025 Mercoledì 18.00 Napoli-Cagliari
03/12/2025 Mercoledì 21.00 Inter-Venezia
04/12/2025 Giovedì 18.00 Bologna-Parma
04/12/2025 Giovedì 21.00 Lazio-Milan
13/01/2026 Martedì 21.00 Roma-Torino
27/01/2026 Martedì 21.00 Fiorentina-Como
