Coppa Italia, date e orari ottavi di finale: quando si gioca Inter-Venezia

Sono ufficiali le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci ha pensato la Lega Serie A, attraverso una nota diramata in questi minuti. Entra in gioco dunque anche l'Inter, seconda nello scorso campionato, per cui catapultata direttamente alle fasi finali. I nerazzurri affronteranno il Venezia il 3 dicembre. Qui nel dettaglio tutti gli orari e i giorni scelti per le gara in programma in cui sono impegnate tutte le big: