FC Inter 1908
Coppa Italia, date e orari ottavi di finale: quando si gioca Inter-Venezia

Coppa Italia
Ufficiali gli slot scelti per disputare tutte le gare in programma nel prossimo turno di Coppa Italia
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sono ufficiali le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci ha pensato la Lega Serie A, attraverso una nota diramata in questi minuti. Entra in gioco dunque anche l'Inter, seconda nello scorso campionato, per cui catapultata direttamente alle fasi finali. I nerazzurri affronteranno il Venezia il 3 dicembre. Qui nel dettaglio tutti gli orari e i giorni scelti per le gara in programma in cui sono impegnate tutte le big:

Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale

02/12/2025 Martedì 21.00 Juventus-Udinese

03/12/2025 Mercoledì 15.00 Atalanta-Genoa

03/12/2025 Mercoledì 18.00 Napoli-Cagliari

03/12/2025 Mercoledì 21.00 Inter-Venezia

04/12/2025 Giovedì 18.00 Bologna-Parma

04/12/2025 Giovedì 21.00 Lazio-Milan

13/01/2026 Martedì 21.00 Roma-Torino

27/01/2026 Martedì 21.00 Fiorentina-Como

