Il tabellone completo della Coppa Italia
Gianni Pampinella
Non basta all'Empoli il vantaggio su punizione di Saporiti al Ferraris i toscani subiscono la rimonta del Grifone che la pareggia quasi subito con Frendrup per poi ribaltarla nella ripresa con Marcandalli ed Ekhator.

Negli ottavi incontrerà l'Atalanta. Nell'altra gara in programma il Torino, che è nella parte del tabellone dell'Inter, ha battuto 1-0 il Pisa grazie al gol di Casadei. I granata incontreranno agli ottavi la Roma. L'Inter esordirà nel mese di dicembre giocando in casa la gara secca degli ottavi contro il Venezia che ieri ha battuto il Verona.

TABELLONE OTTAVI

—  

  • Bologna-Parma

  • Napoli-Cagliari

  • Inter-Venezia

  • Atalanta-Genoa

  • Juventus-Udinese

  • Roma-Torino

  • Fiorentina-Como

  • Lazio-Milan

    COPPA ITALIA 2025/26: LE DATE

    —  

    • Sedicesimi: martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre 2025

    • Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre 2025 - mercoledì 17 dicembre 2025

    • Quarti di finale: mercoledì 4 febbraio 2026 - mercoledì 11 febbraio 2026

    • Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026

    • Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026

    • Finale: mercoledì 13 maggio 2026

