Coppa Italia – Ottavi di finale e i possibili accoppiamenti per i quarti: il tabellone completo
Il tabellone completo della Coppa Italia
Negli ottavi incontrerà l'Atalanta. Nell'altra gara in programma il Torino, che è nella parte del tabellone dell'Inter, ha battuto 1-0 il Pisa grazie al gol di Casadei. I granata incontreranno agli ottavi la Roma. L'Inter esordirà nel mese di dicembre giocando in casa la gara secca degli ottavi contro il Venezia che ieri ha battuto il Verona.
TABELLONE OTTAVI—
COPPA ITALIA 2025/26: LE DATE—
Sedicesimi: martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre 2025
Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre 2025 - mercoledì 17 dicembre 2025
Quarti di finale: mercoledì 4 febbraio 2026 - mercoledì 11 febbraio 2026
Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026
Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026
Finale: mercoledì 13 maggio 2026
