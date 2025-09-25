coppa italia

Negli ottavi incontrerà l'Atalanta. Nell'altra gara in programma il Torino, che è nella parte del tabellone dell'Inter, ha battuto 1-0 il Pisa grazie al gol di Casadei. I granata incontreranno agli ottavi la Roma. L'Inter esordirà nel mese di dicembre giocando in casa la gara secca degli ottavi contro il Venezia che ieri ha battuto il Verona.