Coppa Italia, il Venezia batte ai rigori il Verona e sfiderà l’Inter agli ottavi

Nella gara dei sedicesimi finita zero a zero e risolta con i tiri dal dischetto ha vinto la squadra di Stroppa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Verona e Venezia si sono affrontate questa sera al Bentegodi nella gara dei sedicesimi della Coppa Italia. La partita è finita zero a zero e sono stati necessari i rigori per decidere la vincitrice dello scontro: è stato il Venezia a spuntarla sulla rivale dopo una partita caratterizzata anche da una sospensione momentanea (di 17 minuti) causa maltempo (poco dopo l'intervallo).

Coppa Italia, il Venezia batte ai rigori il Verona e sfiderà l’Inter agli ottavi- immagine 2
Getty Images

La lotteria dei rigori ha premiato il Venezia che sfiderà negli ottavi così l'Inter che si trova nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Inter-Venezia, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si giocherà a San Siro in gara unica, in programma nel mese di dicembre 2025.

Nel corso delle prossime settimane Lega Serie A ufficializzerà il programma dettagliato degli ottavi, fase nella quale entraranno in gioco le big.

