Coppa Italia, il Venezia batte ai rigori il Verona e sfiderà l’Inter agli ottavi

Verona e Venezia si sono affrontate questa sera al Bentegodi nella gara dei sedicesimi della Coppa Italia. La partita è finita zero a zero e sono stati necessari i rigori per decidere la vincitrice dello scontro: è stato il Venezia a spuntarla sulla rivale dopo una partita caratterizzata anche da una sospensione momentanea (di 17 minuti) causa maltempo (poco dopo l'intervallo).
Nella gara dei sedicesimi finita zero a zero e risolta con i tiri dal dischetto ha vinto la squadra di Stroppa
La lotteria dei rigori ha premiato il Venezia che sfiderà negli ottavi così l'Inter che si trova nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Inter-Venezia, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si giocherà a San Siro in gara unica, in programma nel mese di dicembre 2025.
Nel corso delle prossime settimane Lega Serie A ufficializzerà il programma dettagliato degli ottavi, fase nella quale entraranno in gioco le big.
