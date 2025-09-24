Coppa Italia, il Venezia batte ai rigori il Verona e sfiderà l’Inter agli ottavi

Nella gara dei sedicesimi finita zero a zero e risolta con i tiri dal dischetto ha vinto la squadra di Stroppa

Verona e Venezia si sono affrontate questa sera al Bentegodi nella gara dei sedicesimi della Coppa Italia. La partita è finita zero a zero e sono stati necessari i rigori per decidere la vincitrice dello scontro: è stato il Venezia a spuntarla sulla rivale dopo una partita caratterizzata anche da una sospensione momentanea (di 17 minuti) causa maltempo (poco dopo l'intervallo).