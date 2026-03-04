Sono finite in parità le due semifinali d’andata della Coppa Italia 2025/26: 0-0 Como-Inter, 2-2 Lazio-Atalanta. Saranno così decisive le due gare di ritorno in programma ad aprile. Ma quanto vale la finale di Coppa Italia? E la vittoria del trofeo? Ecco quanto raccolto da Calcio e Finanza.