Taveri: “Chivu si lamenta delle critiche? Vittimismo velato ma deve dirci…”

Il giornalista si è soffermato su uno scambio che il tecnico nerazzurro ha avuto con Ranocchia e ha parlato anche del derby

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo - 01:00

Mino Taveri, giornalista Mediaset, ha commentato la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter finita zero a zero. E si è soffermato sull'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, che ha scherzato con Ranocchia dicendo: "Troppi complimenti, preferisco quando mi criticate".

«Chivu si lamenta delle critiche? Dovrebbe dirci chi lo critica. I giornalisti? Ma perché, io non la critico l'Inter. Di solito i giornalisti analizzano, sono analisi di quello che accade. Secondo me c'è qualcosa dietro perché Chivu continua sempre con questo ritornello e anche stasera. Un vittimismo velato ma se non dice a chi deve arrivare non deve arriva mai», ha aggiunto.

Sulla partita contro il Como e in vista del derby ha anche detto: «Secondo me l'Inter non gioca il derby come contro il Como. Sarà una partita che l'Inter farà da Inter e il Milan da Milan. Poi diciamo che mentalmente sapere che anche un pari sta bene può aiutare nel corso della partita, ma non penso che l'Inter farà una gara attendista. Farà la sua partita con Esposito e Thuram che giocheranno sicuramente entrambi, credo proprio di sì».

(fonte: Mediaset)