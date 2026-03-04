Dopo il pari di ieri in Como-Inter (0-0), finisce in parità anche la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia: termina 2-2 tra Lazio e Atalanta

Dopo il pari di ieri in Como-Inter (0-0), finisce in parità anche la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. Termina 2-2 la sfida tra Lazio e Atalanta dell'Olimpico. Regna dunque l'equilibrio in vista delle sfide di ritorno di fine aprile.

Due volte va in vantaggio la squadra di Maurizio Sarri e due volte viene ripresa dopo pochissimi minuti da quella di Raffaele Palladino. Sblocca il risultato Dele-Bashiru, pareggia Pasalic. Poi nel finale prima segna Dia e poi il 2-2 lo sigla Musah. Si deciderà tutto nel match di ritorno, proprio come tra Inter e Como...