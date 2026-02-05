FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Coppa Italia, ecco quanto incassa l’Inter per la semifinale raggiunta

coppa italia

Coppa Italia, ecco quanto incassa l’Inter per la semifinale raggiunta

Coppa Italia, ecco quanto incassa l’Inter per la semifinale raggiunta - immagine 1
Grazie ai gol di Bonny e Diouf, l'Inter ha battuto 2-1 il Torino e staccato il pass per la semifinale della Coppa Italia
Matteo Pifferi Redattore 

Grazie ai gol di Bonny e Diouf, l'Inter ha battuto 2-1 il Torino e staccato il pass per la semifinale della Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno nel penultimo atto della manifestazione la vincente del match tra Napoli e Como.

Coppa Italia, ecco quanto incassa l’Inter per la semifinale raggiunta- immagine 2
Getty Images

Ma quanto hanno guadagnato finora i nerazzurri dal percorso in Coppa Italia? A fare i conti ci pensa Calcio e Finanza che parte dai 58 mln di euro all'anno che Mediaset paga alla Serie A per i diritti TV della manifestazione:

"Sempre secondo informazioni di Calcio e Finanza, per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;

Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.

Inter Diouf
Getty Images

Complessivamente, il successo nella Coppa Italia dovrebbe garantire un ritorno economico di circa 7,1 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta nella finale dell’Olimpico dovrebbe incassare attorno ai 4,6 milioni". Sulla base delle cifre sopra indicate, l'Inter ha incassato finora 2,7 mln di euro.

 

Leggi anche
CdS – Per Chivu risposte discrete dalle seconde linee. E ora il calendario…
Inter, Dimarco e non solo: Chivu manda in tribuna 4 big contro il Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA