Sono stati annunciati gli arbitri e i rispettivi assistenti designati per i quarti di finale. Inter-Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21 (per l'occasione a Monza e non a San Siro), sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dai guardalinee Mondin e Ceolin. Il quarto uomo sarà Bonacina, al VAR spazio a La Penna e a Giua.