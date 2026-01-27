FC Inter 1908
coppa italia

Coppa Italia, il Como elimina la Fiorentina: il quadro completo dei quarti di finale

La formazione di Fabregas vince 1-3 e passa il turno: Piccoli apre le marcature, rispondono Sergi Roberto, Paz e Morata
Fabio Alampi 

È il Como l'ultima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia: la formazione di Fabregas vince con il punteggio di 1-3 sul campo della Fiorentina e conquista il pass per il prossimo turno, dove affronterà il Napoli. Successo in rimonta per i lariani: Piccoli sblocca il punteggio dopo 7 minuti, Sergi Roberto trova il pari al 20', nella ripresa il sorpasso con Nico Paz e Morata.

Coppa Italia, il Como elimina la Fiorentina: il quadro completo dei quarti di finale- immagine 2
Getty Images

Il tabellone

Bologna-Lazio

Atalanta-Juventus

Inter-Torino

Napoli-Como

