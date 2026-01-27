È il Como l'ultima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia: la formazione di Fabregas vince con il punteggio di 1-3 sul campo della Fiorentina e conquista il pass per il prossimo turno, dove affronterà il Napoli. Successo in rimonta per i lariani: Piccoli sblocca il punteggio dopo 7 minuti, Sergi Roberto trova il pari al 20', nella ripresa il sorpasso con Nico Paz e Morata.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia, il Como elimina la Fiorentina: il quadro completo dei quarti di finale
coppa italia
Coppa Italia, il Como elimina la Fiorentina: il quadro completo dei quarti di finale
La formazione di Fabregas vince 1-3 e passa il turno: Piccoli apre le marcature, rispondono Sergi Roberto, Paz e Morata
Il tabellone—
Bologna-Lazio
Atalanta-Juventus
Inter-Torino
Napoli-Como
© RIPRODUZIONE RISERVATA