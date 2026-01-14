Si gioca a Monza anziché a San Siro in quanto il Meazza sarà occupato dai preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 13:10)

L'Inter sfiderà il Torino nei quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026. La sfida si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21. Il match si disputerà allo U-Power Stadium di Monza anziché a San Siro in quanto il Meazza sarà occupato dai preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali che si terrà venerdì 6 febbraio. Le informazioni riguardo alla vendita dei biglietti relativi a Inter-Torino verranno comunicate nei prossimi giorni.

La squadra nerazzurra agli ottavi di finale ha superato 5-1 il Venezia a San Siro. L'avversaria sarà dunque la squadra granata, che ha superato la Roma 2-3 nel match disputato all'Olimpico (gol di Adams, Hermoso, Adams, Arena e Ilkhan). L'Inter giocherà i quarti di finale in casa: come negli ottavi, anche i quarti si svolgono in gara unica, con i calci di rigore al 90' in caso di pareggio.

I nerazzurri si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Nella parte inferiore il Napoli ha eliminato il Cagliari ai calci di rigore e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como. Le semifinali si svilupperanno su andata e ritorno, mentre la finale in gara secca si giocherà mercoledì 13 maggio 2026.

PRECEDENTI — Sarà il sedicesimo confronto tra Inter e Torino in Coppa Italia. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate in questa competizione risale alla stagione 90-91, quando nel doppio confronto negli ottavi di finale prevalse il Torino (2-1 a San Siro per l'Inter, vittoria per 1-0 e qualificazione dei granata al ritorno).

Il bilancio complessivo è di 5 vittorie per l'Inter, 2 pareggi e 8 successi dei granata. L'Inter ha sconfitto il Torino nella finale di Coppa Italia del 1982: 1-0 all'andata a San Siro grazie a Serena. La coppa si tinge di nerazzurro a Torino nella gara di ritorno, dopo che i granata passano in vantaggio nei minuti iniziali. È di nuovo un colpo di testa di Altobelli, come nel 1978, a garantire il successo alla squadra di Bersellini.