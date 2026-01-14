FC Inter 1908
Coppa Italia, UFFICIALE – Inter-Torino si gioca a Monza: ecco data e orario del match

coppa italia

Coppa Italia, UFFICIALE – Inter-Torino si gioca a Monza: ecco data e orario del match

Coppa Italia, UFFICIALE – Inter-Torino si gioca a Monza: ecco data e orario del match - immagine 1
Si gioca a Monza anziché a San Siro in quanto il Meazza sarà occupato dai preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter sfiderà il Torino nei quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026. La sfida si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21. Il match si disputerà allo U-Power Stadium di Monza anziché a San Siro in quanto il Meazza sarà occupato dai preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali che si terrà venerdì 6 febbraio. Le informazioni riguardo alla vendita dei biglietti relativi a Inter-Torino verranno comunicate nei prossimi giorni.

Coppa Italia, UFFICIALE – Inter-Torino si gioca a Monza: ecco data e orario del match- immagine 2

La squadra nerazzurra agli ottavi di finale ha superato 5-1 il Venezia a San Siro. L'avversaria sarà dunque la squadra granata, che ha superato la Roma 2-3 nel match disputato all'Olimpico (gol di Adams, Hermoso, Adams, Arena e Ilkhan). L'Inter giocherà i quarti di finale in casa: come negli ottavi, anche i quarti si svolgono in gara unica, con i calci di rigore al 90' in caso di pareggio.

I nerazzurri si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Nella parte inferiore il Napoli ha eliminato il Cagliari ai calci di rigore e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como. Le semifinali si svilupperanno su andata e ritorno, mentre la finale in gara secca si giocherà mercoledì 13 maggio 2026.

Coppa Italia, UFFICIALE – Inter-Torino si gioca a Monza: ecco data e orario del match- immagine 3
Getty Images

PRECEDENTI

—  

Sarà il sedicesimo confronto tra Inter e Torino in Coppa Italia. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate in questa competizione risale alla stagione 90-91, quando nel doppio confronto negli ottavi di finale prevalse il Torino (2-1 a San Siro per l'Inter, vittoria per 1-0 e qualificazione dei granata al ritorno).

Il bilancio complessivo è di 5 vittorie per l'Inter, 2 pareggi e 8 successi dei granata. L'Inter ha sconfitto il Torino nella finale di Coppa Italia del 1982: 1-0 all'andata a San Siro grazie a Serena. La coppa si tinge di nerazzurro a Torino nella gara di ritorno, dopo che i granata passano in vantaggio nei minuti iniziali. È di nuovo un colpo di testa di Altobelli, come nel 1978, a garantire il successo alla squadra di Bersellini.

