Milan fuori dalla Coppa Italia, Pistocchi: “Nel fantastico mondo del calcio qualcuno pensa…”

Maurizio Pistocchi ha parlato di Milan dopo l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia per mano della Lazio
Matteo Pifferi Redattore 

La Lazio ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia: il gol di Zaccagni nel finale ha permesso ai biancocelesti di strappare il pass per i quarti di finale, mentre i rossoneri sono stati eliminati dal torneo.

Maurizio Pistocchi, intervenuto sul suo profilo Twitter, ha commentato così i giudizi sulla partita di altri opinionisti:

"Nel fantastico mondo del calcio c’è anche chi pensa che quando il tuo portiere para tutto, fai un tiro in porta e vinci sia merito dell’allenatore, ma quando perdi dopo aver rinunciato per 80’ a fare la partita contro un avversario che ha un organico limitato e non ha potuto fare mercato la colpa sia dei giocatori", con tanto di hashtag opinioni deboli.

