La Lazio ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia: il gol di Zaccagni nel finale ha permesso ai biancocelesti di strappare il pass per i quarti di finale, mentre i rossoneri sono stati eliminati dal torneo.

"Nel fantastico mondo del calcio c’è anche chi pensa che quando il tuo portiere para tutto, fai un tiro in porta e vinci sia merito dell’allenatore, ma quando perdi dopo aver rinunciato per 80’ a fare la partita contro un avversario che ha un organico limitato e non ha potuto fare mercato la colpa sia dei giocatori", con tanto di hashtag opinioni deboli.