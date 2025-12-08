Non si giocherà a San Siro il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà impegnata l'Inter di Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia FCIN1908 / Inter, i quarti di Coppa Italia con Roma o Torino a Monza e non a San Siro: ecco perché
coppa italia
FCIN1908 / Inter, i quarti di Coppa Italia con Roma o Torino a Monza e non a San Siro: ecco perché
Non si giocherà a San Siro il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà impegnata l'Inter di Cristian Chivu: ecco perché sarà a Monza
Come appreso da FCIN1908.it, la sfida tra l'Inter e la vincente di Roma-Torino non si giocherà al Meazza ma a Monza, all'U-Power Stadium.
Il motivo? L'indisponibilità di San Siro per i lavori legati alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'Inter dunque sfiderà Roma o Torino nello stadio del Monza (attualmente in Serie B).
© RIPRODUZIONE RISERVATA