Non si giocherà a San Siro il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà impegnata l'Inter di Cristian Chivu: ecco perché sarà a Monza
Non si giocherà a San Siro il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà impegnata l'Inter di Cristian Chivu.

Come appreso da FCIN1908.it, la sfida tra l'Inter e la vincente di Roma-Torino non si giocherà al Meazza ma a Monza, all'U-Power Stadium.

Il motivo? L'indisponibilità di San Siro per i lavori legati alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'Inter dunque sfiderà Roma o Torino nello stadio del Monza (attualmente in Serie B).

