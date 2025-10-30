Il 3 dicembre a San Siro si gioca Inter-Venezia, la partita valida per gli ottavi della Coppa Italia. Una gara secca per l'accesso ai quarti di finale. L'Intr, sul sito ufficiale, ha comunicato la messa in vendita dei biglietti per la gara che deciderà la sfidante ai quarti di una tra Torino e Roma.
coppa italia
Coppa Italia, via alla vendita dei biglietti per Inter-Venezia: tutte le informazioni
"Come di consueto, la prima fase sarà riservata agli abbonati Serie A BASE e PLUS, che potranno confermare il proprio posto di campionato o sceglierne uno differente tra quelli già disponibili", spiega il club nerazzurro che descrive così le fasi di vendita che partono dal diritto di prelazione per gli abbonati fino alla fase di vendita libera che inizierà il 4 novembre alle 12.
FASI DI VENDITA
ABBONATI BASE E PLUS—
Dalle 15:00 di giovedì 30 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 3 novembre Sarà possibile:
confermare il proprio posto di campionato, rinunciando alla possibilità di spostarsi;
scegliere un posto alternativo tra quelli già disponibili o liberati da altri abbonati.
In questa fase i biglietti saranno tutti caricati sulla tessera Siamo Noi, sulla quale è l’abbonamento.
Al termine di questa fase, i posti non confermati verranno liberati.
VENDITA LIBERA—
Dalle 12:00 di martedì 4 novembre: vendita libera aperta a tutti i tifosi
I biglietti acquistati in questa fase saranno in formato PDF mobile.
BIGLIETTI BASE E PLUS—
Anche per la Coppa Italia saranno disponibili le due consuete tipologie di tariffa:
BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.
PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.
Tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti sono disponibili su inter.it/tickets
(Fonte: inter.it)
