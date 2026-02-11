Napoli-Como, incredibile Conte: “Manganiello, testa di cazzo!”. E al quarto uomo…

Le telecamere di Mediaset inquadrano Conte che attacca pesantemente Manganiello per il mancato rosso a Ramon

Matteo Pifferi Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 00:15)

Il Como ha battuto il Napoli dopo i calci di rigore ed è approdato in semifinale di Coppa Italia. Una partita ricca di episodi e colpi di scena, con il Napoli che recrimina per un mancato rosso a Jacobo Ramon.

Il difensore del Como ha preso il giallo sul finire del primo tempo per un fallo su Hojlund appena fuori area. L'episodio ha scatenato la protesta di Antonio Conte che ha chiesto il cartellino rosso per chiara occasione da gol.

Mediaset riprende anche le parole di Conte, pizzicato dalle telecamere: "Non l'ha dato. Ma almeno vai a vederlo, testa di cazzo, ma almeno vai a vederlo, no? Cazzo", ha detto il tecnico del Napoli. Arriva poi il quarto uomo Ayroldi e Conte insiste: "Almeno la va a vedere, poi se non c'è, non è rosso. Ma che cazzo, al VAR questo qui lo controlla e poi chiama".

E ancora Conte si rivolge a Manganiello, l'arbitro in campo: "Manganiello, a due metri stanno", in riferimento ai difensori del Como che - secondo Conte - non avrebbero recuperato Hojlund