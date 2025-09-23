FC Inter 1908
Coppa Italia: il Milan vince 3-0 contro il Lecce e agli ottavi affronterà la Lazio

Il Milan vince 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce e approda agli ottavi di finale della competizione: affronterà la Lazio
Milan Allegri
Si sblocca Gimenez nel primo tempo, poi segnano Nkunku e Pulisic nel secondo: il Milan vince 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce e approda agli ottavi di finale della competizione.

Anche una traversa e tre pali per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia, in programma a dicembre contro la Lazio all'Olimpico.

