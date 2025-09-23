FC Inter 1908
Coppa Italia – L’Udinese batte 2-1 il Palermo: agli ottavi sfiderà la Juventus

L'Udinese vince 2-1 in casa contro il Palermo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia
L'Udinese vince 2-1 in casa contro il Palermo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I friulani sbloccano il punteggio al 41' con il primo gol in maglia Udinese di Zaniolo con una bella conclusione da fuori area. Al 45' arriva già il raddoppio firmato Miller, un altro giocatore arrivato ad Udine nel corso dell'estate.

Nel secondo tempo il Palermo ci prova e trova il gol al 93' con Peda ma è troppo tardi: vince l'Udinese che agli ottavi sfiderà la Juventus.

