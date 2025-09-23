Il Cagliari vince 4-1 contro il Frosinone e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia – Il Cagliari elimina il Frosinone, agli ottavi i sardi sfideranno il Napoli
coppa italia
Coppa Italia – Il Cagliari elimina il Frosinone, agli ottavi i sardi sfideranno il Napoli
Il Cagliari vince 4-1 contro il Frosinone e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia: il resoconto del match
I sardi, che nel prossimo turno di campionato affronteranno l'Inter, sbloccano subito il match al 2' con un calcio di rigore trasformato da Gaetano ma il Frosinone al 36' trova il pareggio con l'ex Inter Primavera Vergani.
Nel secondo tempo, il Cagliari ritorna in vantaggio al 67' con Borrelli mentre all'80' è Felici a trovare la via del gol. 5' dopo, invece, arriva il poker firmato Cavuoti. Agli ottavi il Cagliari sfiderà il Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA