Dopo le gare di Coppa Italia dei giorni scorsi arrivano oggi le decisioni del Giudice Sportivo e ci sono due club multati. Un'ammenda di 8 mila euro è stata comminata al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva", si legge rispetto alla gara tra la formazione di Allegri e la Lazio. La formazione di Sarri ha battuto i rossoneri uno a zero.
Coppa Italia, dal giudice sportivo multa di 5mila euro all'Inter. Multato anche il Milan
Multa anche per l'Inter rimediata nella gara di San Siro contro il Venezia, vinta 5-1, ma per motivi diversi: 5mila euro di ammenda, "per aver suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria", si legge nella nota della Lega Calcio di Serie A.
