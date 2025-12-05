Dopo le gare di Coppa Italia dei giorni scorsi arrivano oggi le decisioni del Giudice Sportivo e ci sono due club multati. Un'ammenda di 8 mila euro è stata comminata al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva", si legge rispetto alla gara tra la formazione di Allegri e la Lazio. La formazione di Sarri ha battuto i rossoneri uno a zero.