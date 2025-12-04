L'Inter ha vinto 5-1 contro il Venezia e staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una grande prestazione della squadra di Chivu, che ha dato spazio anche ad alcuni che hanno trovato meno spazio in questo inizio di stagione.
Inter-Venezia, Pedullà: “Penso ci sia un limite a tutto e dico che…”
L'Inter ha vinto 5-1 contro il Venezia e staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il commento di Pedullà
A segno, tra gli altri, anche Esposito, Bonny e Thuram, quest'ultimo che ha ritrovato il gol dopo oltre due mesi e un infortunio ormai alle spalle. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato della formazione del Venezia, pieno di seconde linee:
"Che il Venezia vada a giocare a San Siro, in diretta TV, con la squadra B o la squadra C perché legittimamente deve pensare alla Serie B... Penso ci sia un limite a tutto, se dobbiamo archiviarla come un test che è andato bene... La Coppa Italia così non ha un senso per alcune squadre però è una mia chiave di lettura"
