L'Inter ha vinto 5-1 contro il Venezia e staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il commento di Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 15:16)

L'Inter ha vinto 5-1 contro il Venezia e staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una grande prestazione della squadra di Chivu, che ha dato spazio anche ad alcuni che hanno trovato meno spazio in questo inizio di stagione.

A segno, tra gli altri, anche Esposito, Bonny e Thuram, quest'ultimo che ha ritrovato il gol dopo oltre due mesi e un infortunio ormai alle spalle. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato della formazione del Venezia, pieno di seconde linee:

"Che il Venezia vada a giocare a San Siro, in diretta TV, con la squadra B o la squadra C perché legittimamente deve pensare alla Serie B... Penso ci sia un limite a tutto, se dobbiamo archiviarla come un test che è andato bene... La Coppa Italia così non ha un senso per alcune squadre però è una mia chiave di lettura"