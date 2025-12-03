Il Napoli batte il Cagliari dopo i calci di rigore e approda ai quarti di finale di Coppa Italia.
Coppa Italia – Il Napoli rischia ma batte il Cagliari dopo i calci di rigore
Il Napoli batte il Cagliari dopo i calci di rigore e approda ai quarti di finale di Coppa Italia: in gol Lucca ed Esposito
La squadra di Antonio Conte sblocca la partita al 28' con il colpo di testa di Lorenzo Lucca sul cross di Vergara. Nella ripresa, però, il Cagliari trova il pareggio con Sebastiano Esposito al 67' e l'1-1 dura fino al 90'.
Si rendono necessari, così, i calci di rigore. Sbaglia Felici per il Cagliari ma Neres non sfrutta il match-point e si va ad oltranza. Luvumbo si fa parare il rigore da Milinkovic-Savic e Buongiorno chiude i conti.
Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia: la squadra di Conte se la vedrà contro la vincente di Fiorentina-Como, match in programma il 27 gennaio prossimo.
