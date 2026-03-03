FC Inter 1908
Ranocchia: “Fischi a Bastoni? Tutto molto esagerato. L’Inter è forte e sa bene che il derby…”

Ranocchia: “Fischi a Bastoni? Tutto molto esagerato. L’Inter è forte e sa bene che il derby…” - immagine 1
Il commento dell'ex giocatore nerazzurro dopo lo zero a zero della squadra di Chivu contro quella di Fabregas
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Andrea Ranocchia, su Mediaset, ha commentato il pari dell'Inter in casa del Como nella semifinale di andata della Coppa Italia: «Il vantaggio ora ce l'ha l'Inter perché la prossima la gioca a casa, anche se la prossima partita sarà tra cinquanta giorni e bisognerà vedere in campionato cosa accadrà. Sicuramente affrontare il Como è difficile per tutti: fa grande possesso ma per la partita di ritorno l'Inter è avvantaggiata. 

«Luis Henrique ha parlato di forza Inter verso il derby? Sicuramente Carlos Augusto conosce meglio i media in Italia e lui forse è stato un po' intraprendente. Ma l'Inter è una squadra forte e sanno benissimo che la partita di domenica potrebbe davvero chiudere il campionato. Sapevamo che andavano a Como a giocare una partita difficile e l'importante era tenere aperta la qualificazione che poi tra 50 giorni cambia tantissimo».

Ranocchia: “Fischi a Bastoni? Tutto molto esagerato. L’Inter è forte e sa bene che il derby…”- immagine 2
Getty Images

-I fischi a Bastoni quanto devono ancora durare? 

Per me è tutto molto esagerato. Un giocatore della Nazionale italiana, un episodio controverso. Ha sbagliato e lo ha detto. Tutto esagerato dai. 

(Fonte: SM)

