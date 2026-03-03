Il commento dell'ex giocatore nerazzurro dopo lo zero a zero della squadra di Chivu contro quella di Fabregas

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 23:58)

Andrea Ranocchia, su Mediaset, ha commentato il pari dell'Inter in casa del Como nella semifinale di andata della Coppa Italia: «Il vantaggio ora ce l'ha l'Inter perché la prossima la gioca a casa, anche se la prossima partita sarà tra cinquanta giorni e bisognerà vedere in campionato cosa accadrà. Sicuramente affrontare il Como è difficile per tutti: fa grande possesso ma per la partita di ritorno l'Inter è avvantaggiata.

«Luis Henrique ha parlato di forza Inter verso il derby? Sicuramente Carlos Augusto conosce meglio i media in Italia e lui forse è stato un po' intraprendente. Ma l'Inter è una squadra forte e sanno benissimo che la partita di domenica potrebbe davvero chiudere il campionato. Sapevamo che andavano a Como a giocare una partita difficile e l'importante era tenere aperta la qualificazione che poi tra 50 giorni cambia tantissimo».

-I fischi a Bastoni quanto devono ancora durare?

Per me è tutto molto esagerato. Un giocatore della Nazionale italiana, un episodio controverso. Ha sbagliato e lo ha detto. Tutto esagerato dai.

(Fonte: SM)