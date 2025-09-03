Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Inizia così a delinearsi il percorso che porta alla finale della competizione nazionale, in programma mercoledì 13 maggio 2026.
coppa italia
Coppa Italia – Tabellone, programma completo e date: ecco chi potrebbe affrontare l’Inter
Il cammino dell'Inter in Coppa Italia inizierà dagli ottavi di finale, così come per tutte le squadre teste di serie nella competizione, stabilite in base alla posizione nella classifica del campionato 2024/25. Il Bologna, vincitore del torneo nella stagione appena concluso è la testa di serie numero 1. I nerazzurri giocheranno in casa la gara unica degli ottavi, in programma nel mese di dicembre 2025.
I nerazzurri si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore: l'avversaria dell'Inter sarà la vincente della sfida tra Hellas Verona e Venezia, in programma mercoledì 24 settembre alle 18:30.
COPPA ITALIA 2025/26: IL REGOLAMENTO—
La Coppa Italia 2025/26 prenderà ufficialmente il via nel mese di agosto, quando si disputeranno il turno preliminare e i trentaduesimi di finale in gara unica, giocata sempre in casa delle squadre con il numero di testa di serie più basso. I sedicesimi si giocheranno a settembre, mentre le prime 8 teste di serie della competizione entreranno in gioco agli ottavi di finale. Tra queste c'è anche l'Inter, che esordirà dunque nel mese di dicembre giocando in casa la gara secca degli ottavi.
Dopo gli ottavi anche i quarti di finale saranno in gara unica, in casa della squadra con la testa di serie migliore. Le semifinali si svilupperanno su andata e ritorno, mentre la finale in gara secca si giocherà mercoledì 13 maggio 2026.
Coppa Italia: le prime 8 teste di serie
1. Bologna 2. Napoli 3. INTER 4. Atalanta 5. Juventus 6. Roma 7. Fiorentina 8. Lazio
COPPA ITALIA 2025/26: LE DATE—
Sedicesimi: martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre 2025
Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre 2025 - mercoledì 17 dicembre 2025
Quarti di finale: mercoledì 4 febbraio 2026 - mercoledì 11 febbraio 2026
Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026
Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026
Finale: mercoledì 13 maggio 2026
