Scocca il momento della Coppa Italia: l'Inter debutterà nella competizione mercoledì 3 dicembre alle 21:00 con gli ottavi di finale, in programma a San Siro contro il Venezia. Si tratta di una gara secca: chi vince accede ai quarti di finale e incontra la vincente tra Roma e Torino.
Inter–Venezia, in vendita i biglietti per gli ottavi di Coppa Italia: tutte le info
Sono in vendita i biglietti per accedere alla sfida. Come di consueto, la prima fase sarà riservata agli abbonati Serie A BASE e PLUS, che potranno confermare il proprio posto di campionato o sceglierne uno differente tra quelli già disponibili.
FASI DI VENDITA
ABBONATI BASE E PLUS—
Dalle 15:00 di giovedì 30 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 3 novembre Sarà possibile:
confermare il proprio posto di campionato, rinunciando alla possibilità di spostarsi;
scegliere un posto alternativo tra quelli già disponibili o liberati da altri abbonati.
In questa fase i biglietti saranno tutti caricati sulla tessera Siamo Noi, sulla quale è l’abbonamento.
Al termine di questa fase, i posti non confermati verranno liberati.
VENDITA LIBERA—
Dalle 12:00 di martedì 4 novembre: vendita libera aperta a tutti i tifosi
I biglietti acquistati in questa fase saranno in formato PDF mobile.
BIGLIETTI BASE E PLUS—
Anche per la Coppa Italia saranno disponibili le due consuete tipologie di tariffa:
BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.
PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.
Tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti sono disponibili su inter.it/tickets
