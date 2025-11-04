Inter–Venezia, in vendita i biglietti per gli ottavi di Coppa Italia: tutte le info

Scocca il momento della Coppa Italia: l' Inter debutterà nella competizione mercoledì 3 dicembre alle 21:00 con gli ottavi di finale, in programma a San Siro contro il Venezia . Si tratta di una gara secca: chi vince accede ai quarti di finale e incontra la vincente tra Roma e Torino.

Sono in vendita i biglietti per accedere alla sfida. Come di consueto, la prima fase sarà riservata agli abbonati Serie A BASE e PLUS, che potranno confermare il proprio posto di campionato o sceglierne uno differente tra quelli già disponibili.