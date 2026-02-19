L'Italia sorride in Europa grazie alle vittorie del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League

Dopo le tre sconfitte nell'andata dei playoff di Champions League - con Juventus, Atalanta e Inter battute rispettivamente da Galatasaray, Borussia Dortmund e Bodo/Glimt - l'Italia sorride in Europa grazie alle vittorie del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League.