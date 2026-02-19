Dopo le tre sconfitte nell'andata dei playoff di Champions League - con Juventus, Atalanta e Inter battute rispettivamente da Galatasaray, Borussia Dortmund e Bodo/Glimt - l'Italia sorride in Europa grazie alle vittorie del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League.
coppe
Europa, vittorie per Bologna e Fiorentina: si sblocca Castro, tris viola in Polonia
Un gol di Castro al 9' regala la vittoria al Bologna sul campo del Brann, in Norvegia, nell'andata dei playoff di Europa League.
Successo importante per i felsinei che possono gestire con maggiore serenità la gara di ritorno.
Il gol arriva grazie ad un diagonale di sinistra di Castro che tira da posizione decentrata ma trova l'angolino più lontano dove il portiere non può arrivare. La squadra di Italiano gestisce bene la reazione dei padroni di casa che cercano inutilmente il pari.
La Fiorentina ha battuto 3-0 lo Jagiellonia in Polonia nella partita di andata dei playoff di Conference League, ipotecando il passaggio del turno.
Le reti dei viola sono state realizzate da Ranieri a inizio ripresa poi da Mandragora al 21' e da Piccoli, su rigore, al 36'.
