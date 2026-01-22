FC Inter 1908
fcinter1908 coppe europa league Europa League, la Roma si avvicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Tutti i risultati

coppe

Europa League, la Roma si avvicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Tutti i risultati

Europa League, la Roma si avvicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Tutti i risultati - immagine 1
Un'ottima Roma batte, a tre giorni dalla supersfida contro il Milan dell'Olimpico, batte lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata di Europa League
Marco Macca
Marco Macca 

Un'ottima Roma batte, a tre giorni dalla supersfida contro il Milan dell'Olimpico, batte lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata della fase campionato dell'Europa League, avvicinandosi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. A decidere è una doppietta di Pisilli.

Non va invece oltre il 2-2 in casa contro il Celtic il Bologna, l'altra italiana in campo. Ecco tutti i risultati di giornata:

Bologna-Celtic 2-2

Brann-Midtyilland 3-3

Fenerbahce-Aston Villa 0-1

Feyenoord-Sturm Graz 3-0

Friburgo-Macca Tel Aviv 1-0

Malmoe-Stella Rossa 0-1

PAOK-Betis 2-0

Viktoria Plzen-Porto 1-1

Young Boys-Lione 0-1

Braga-Nottingham Forest 1-0

Celta Vigo-Lille 2-1

Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest 3-1

Ferencvaros-Panathinaikos 1-1

Nizza-G.A Eagles 3-1

Rangers-Ludogorets 1-0

Roma-Stoccarda 2-0

Salisburgo-Basilea 3-1

Utrecht-Genk 0-0

