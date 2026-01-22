Un'ottima Roma batte, a tre giorni dalla supersfida contro il Milan dell'Olimpico, batte lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata della fase campionato dell'Europa League, avvicinandosi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. A decidere è una doppietta di Pisilli.
Europa League, la Roma si avvicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Tutti i risultati
Un'ottima Roma batte, a tre giorni dalla supersfida contro il Milan dell'Olimpico, batte lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata di Europa League
Non va invece oltre il 2-2 in casa contro il Celtic il Bologna, l'altra italiana in campo. Ecco tutti i risultati di giornata:
Bologna-Celtic 2-2
Brann-Midtyilland 3-3
Fenerbahce-Aston Villa 0-1
Feyenoord-Sturm Graz 3-0
Friburgo-Macca Tel Aviv 1-0
Malmoe-Stella Rossa 0-1
PAOK-Betis 2-0
Viktoria Plzen-Porto 1-1
Young Boys-Lione 0-1
Braga-Nottingham Forest 1-0
Celta Vigo-Lille 2-1
Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest 3-1
Ferencvaros-Panathinaikos 1-1
Nizza-G.A Eagles 3-1
Rangers-Ludogorets 1-0
Roma-Stoccarda 2-0
Salisburgo-Basilea 3-1
Utrecht-Genk 0-0
