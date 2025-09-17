FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Ajax-Inter, Ambrosini: “Pio Esposito, qualità e personalità. Menzione speciale per de Vrij”

coppe

Ajax-Inter, Ambrosini: “Pio Esposito, qualità e personalità. Menzione speciale per de Vrij”

Ajax-Inter, Ambrosini: “Pio Esposito, qualità e personalità. Menzione speciale per de Vrij” - immagine 1
Le parole, in sede di commento, dell'ex Milan che si è soffermato sulle prestazioni di alcuni protagonisti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Con Sandro Piccinini, Massimo Ambrosini ha commentato la partita dell'Inter in Champions League contro l'Ajax. L'ex giocatore rossonero ha parlato dei migliori in campo per la squadra nerazzurra e oltre a Thuram, che ha segnato la doppietta che vale i tre punti, sono per lui due i giocatori in campo che si sono messi in evidenza.

Ajax-Inter, Ambrosini: “Pio Esposito, qualità e personalità. Menzione speciale per de Vrij”- immagine 2
DAZN

«Pio Esposito tra i migliori per prestazione qualità e personalità da inizio partita. Menzione speciale per Stephan de Vrij. Sommer la indirizza per quella parata che fa ma è rimasta quella. Credo però che tutta la partita di de Vrij è di chi può sostituire uno forte come Acerbi. L'Inter ha controllato bene e l'Inter è ripartita dall'anno scorso con pochi gol subiti nella prima parte, uno solo un anno fa», ha sottolineato Ambrosini.

(fonte: Amazon Prime)

Leggi anche
Ajax-Inter, segna Thuram ma tutta la panchina pensa a Sommer. Kolarov chiama il portiere e…
Julio Cesar: “Sommer ha salvato tanti punti. Avrà tanta pressione. Esposito? Se è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA