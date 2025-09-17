Con Sandro Piccinini , Massimo Ambrosini ha commentato la partita dell'Inter in Champions League contro l'Ajax. L'ex giocatore rossonero ha parlato dei migliori in campo per la squadra nerazzurra e oltre a Thuram, che ha segnato la doppietta che vale i tre punti, sono per lui due i giocatori in campo che si sono messi in evidenza.

«Pio Esposito tra i migliori per prestazione qualità e personalità da inizio partita. Menzione speciale per Stephan de Vrij. Sommer la indirizza per quella parata che fa ma è rimasta quella. Credo però che tutta la partita di de Vrij è di chi può sostituire uno forte come Acerbi. L'Inter ha controllato bene e l'Inter è ripartita dall'anno scorso con pochi gol subiti nella prima parte, uno solo un anno fa», ha sottolineato Ambrosini.