L'ex portiere nerazzurro ha parlato della sua esperienza in Champions e dell'estremo difensore svizzero nel suo intervento a Prime Video

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 20:52)

«Ho lasciato il Brasile a 24 anni, ho avuto la possibilità di giocare la Champions, la competizione più bella. Ci sono i giocatori più forti, vincere la Champions è la ciliegina sulla torta. Nel calcio, come nella vita, bisogna trovare qualcosa di positivo anche quando le cose vanno male come in finale di Champions».Julio Cesar ha parlato prima di Ajax-Inter su Amazon Prime che trasmetterà in diretta la gara di Amsterdam.

«Sono stato il portiere del 7-1 con la Germania, bisogna alzare la testa, il bello del calcio è che ti dà la possibilità di reagire. Questi ragazzi devono seguire questo cammino. Da ex portiere Chivu mi è piaciuto su Sommer, è la scelta giusta. Non possiamo dimenticare cosa ha fatto Sommer, ha salvato tante partite e tanti punti. Giudicare Sommer per una partita è brutto, è forte, ha sostituito Neuer al Bayern, avrà la possibilità di rifarsi. Bisogna bilanciare errori e buone prestazioni, Sommer è un buon portiere», ha detto sulle critiche al portiere svizzero.

«Lo vedo bene nel riscaldamento. Non molto diverso da come lo vedo sempre quando siamo qua vicino a lui sul campo. Scende in campo con la pressione sulle spalle per quello che è successo con la Juve ma è un portiere esperto e se Chivu lo ha scelto è perché ha fiducia in lui. Il portiere ha bisogno di credibilità e lui se la porta dall'anno scorso. Fa la differenza: chi sbaglia poco merita di giocare e quindi oggi è titolare in una gara importante. Lo vedo molto concentrato e la concentrazione è essenziale per un portiere, sempre. L'abbraccio tra Sommer e gli altri portieri? È un ruolo particolare quello del portiere. Ogni portiere si mette al posto dell'altro. I portieri sono così. Se succede qualcosa di male a chi gioca in porta tu che fai il portiere ti metti nei suoi panni. Sanno che si può sbagliare. Quella dei portieri è una famiglia molto particolare e sono tutti uniti», ha aggiunto.

Le scelte di Chivu — «Esposito? Se uno è bravo va messo dentro. Se ha esperienza e sa giocare bisogna che stia in campo, io la penso così», ha aggiunto sulla decisione del mister di schierare il giovane attaccante per sostituire Lautaro assente per un problema alla schiena. «Chivu parlava poco nello spogliatoio, ma nel momento giusto. Nessuno può parlare male di lui tra chi lo ha conosciuto, tra i più tranquilli e i più seri che io abbia conosciuto», ha detto sull'ex compagno il brasiliano (hanno vinto insieme il Triplete.ndr).

«Barella, Calha, Miki è il cuore della squadra ed è il momento giusto in un esordio così per cancellare la scorsa partita e questi tre nomi devono ritrovarsi subito. Bisogna subito ritrovare la vittoria. Loro sono il cuore della squadra», ha poi detto il portiere sulla decisione di Chivu di schiare i tre in mezzo al campo.

(Fonte: Amazon Prime)