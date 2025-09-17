Il portiere, che arriva dalla serataccia con la Juve, ha fatto una parata che ha salvato il punteggio prima della rete del francese. Il gesto dello staff tecnico

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 22:03)

È successo tutto quasi alla fine del primo tempo. Il gol di testa di Thuram dell'1-0 per l'Inter e poco, pochissimo prima, una parata decisiva di Sommer che ha tenuto il risultato sullo zero a zero dopo il rigore negato dal VAR al francese. L'attaccante e il portiere sono stati nel mirino di critiche e polemiche dopo la gara contro la Juve. In particolare il portiere è stato attaccato per i quattro gol incassati a Torino, tutti in pratica dalla distanza.

Dopo il gol dell'1-0 contro l'Ajax, segnato dal nove nerazzurro, la panchina si è alzata in piedi per festeggiare il gol ma tutto lo staff, in particolare Kolarov, vice di Chivu, si è rivolto all'estremo difensore interista indicandolo più volte proprio per festeggiare, applaudendolo, la parata fatta su Godts che ha salvato il risultato, come ha riferito l'inviato a bordo campo di Prime Video Alessandro Alciato.

Una pacca sulla spalla per il portiere su cui Chivu ha investito molto, specie dopo quanto accaduto con la Juve. Alla vigilia della sfida l'allenatore nerazzurro aveva fatto sapere che, nonostante le voci su una panchina per lo svizzero, non gli avrebbe tolto fiducia e lo avrebbe schierato da titolare. "Non lo levo perché il popolo lo vuole", ha detto chiaro e tondo.

(Fonte: Amazon Prime)