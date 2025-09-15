FC Inter 1908
Champions League, l’inglese arbitra Oliver Ajax-Inter: la designazione e i precedenti

Chi dirige la prima gara della fase campionato della nuova edizione della Champions League: tutti i dettagli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Michael Oliver torna a dirigere una gara dell’Inter. Sarà infatti l’arbitro inglese a fischiare l’esordio stagionale in Champions League della formazione di Chivu, attesa mercoledì ad Amsterdam contro l’Ajax, nella suggestiva cornice della Johan Cruijff Arena.

Per i nerazzurri si tratta del quarto incrocio con il direttore di gara classe 1985, dopo tre precedenti curiosamente distribuiti nelle ultime tre edizioni della competizione.

Champions League, l’inglese arbitra Oliver Ajax-Inter: la designazione e i precedenti- immagine 2
Getty Images

Il primo risale alla stagione 2023/24, quando Oliver arbitrò Benfica-Inter e assegnò un rigore ai nerazzurri per un fallo di mano di Joao Mario, trasformato da Romelu Lukaku.

L’ultimo faccia a faccia è invece dell’ottobre 2024: anche in quell’occasione l’inglese indicò il dischetto, ma Arnautovic non riuscì a concretizzare. In mezzo, il match inaugurale della Champions 2023/24 contro la Real Sociedad, terminato in pareggio.

Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Michael Oliver ENG

Assistenti: Stuart Burt ENG e James Mainwaring ENG

Quarto ufficiale: Sam Barrott ENG

VAR: Jarred Gillett AUS

AVAR: Michael Salisbury ENG

