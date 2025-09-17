Esordio ad Amesterdam per l'Inter in Champions League: di fronte c'è l'Ajax ( ecco dove vedere la gara in tv e streaming ). Diversi cambi per Cristian Chivu nella formazione titolare: novità dalla difesa fino all'attacco, passando per il centrocampo.

Parte fuori Lautaro Martinez causa lombalgia: gioca Pio Esposito accanto a Thuram in attacco. C'è Barella alla fine e non Frattesi a centrocampo, in difesa la novità è De Vrij al posto di Acerbi mentre Bastoni è confermato dal 1' (alla fine non riposa). Ecco tutte le scelte ufficiali dei due allenatori.