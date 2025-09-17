Esordio ad Amesterdam per l'Inter in Champions League: di fronte c'è l'Ajax (ecco dove vedere la gara in tv e streaming). Diversi cambi per Cristian Chivu nella formazione titolare: novità dalla difesa fino all'attacco, passando per il centrocampo.
coppe
Ajax-Inter, formazioni ufficiali: c’è Esposito. La scelta su Bastoni e Barella. Sucic out!
Parte fuori Lautaro Martinez causa lombalgia: gioca Pio Esposito accanto a Thuram in attacco. C'è Barella alla fine e non Frattesi a centrocampo, in difesa la novità è De Vrij al posto di Acerbi mentre Bastoni è confermato dal 1' (alla fine non riposa). Ecco tutte le scelte ufficiali dei due allenatori.
AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts. A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida. Allenatore: John Heitinga.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Michael Oliver
Assistenti: Stuart Burt-James Mainwaring
Quarto ufficiale: Sam Barrott
VAR: Jarred Gillett
Assistente VAR: Michael Salisbury
© RIPRODUZIONE RISERVATA