"Di grande ormai l’Ajax ha soltanto il nome e la storia, come provano i tre successi nelle ultime venticinque sfide giocate contro i club italiani. Di riflesso l’Inter vanta 9 vittorie e 3 pareggi negli ultimi 12 match contro squadre olandesi (ultima il Feyenoord, impallinato negli ottavi senza grossi problemi una stagione fa), due dati che shakerati fanno pensare al fatto che il calendario abbia offerto a Cristian Chivu un bell’assist per partire forte in Champions".

"Nell’ultima edizione i futuri vice campioni d’Europa sui blocchi trovarono il Manchester City e offrirono la prima delle tanti prestazioni resilienti che hanno caratterizzato il cammino fino alla semifinale di ritorno con il Barcellona (meglio stendere un velo su quanto accaduto poi a Monaco). Quell’Inter dava nettamente la sensazione di mantenere un livello di concentrazione ben più alto nelle grandi notti di Coppa rispetto a quanto avveniva in campionato: possibile che il trend sia lo stesso pure in questa edizione di Champions e, in tal senso, la curiosità è grande alla luce dei sei gol incassati nelle ultime due giornate di campionato".