FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, le designazioni arbitrali: Inter-Arsenal affidata a Pinheiro

coppe

Champions League, le designazioni arbitrali: Inter-Arsenal affidata a Pinheiro

Champions League, le designazioni arbitrali: Inter-Arsenal affidata a Pinheiro - immagine 1
Sarà l'arbitro portoghese João Pinheiro ad arbitrare Inter-Arsenal per la settima giornata di Champions League (martedì prossimo ore 21 a San Siro)
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Inter Lautaro
Getty Images

Sarà l'arbitro portoghese João Pinheiro ad arbitrare Inter-Arsenal per la settima giornata di Champions League (martedì prossimo ore 21 a San Siro).

Inter
Getty Images

Per Copenhagen-Napoli (martedì ore 21) l'Uefa ha designato come direttore di gara il bosniaco Irfan Peljto.

Leggi anche
Inter-Arsenal, domani vigilia: gli orari di rifinitura e conferenza stampa
Classifica Champions League: Inter a 12 punti con altre tre squadre, Arsenal vola

© RIPRODUZIONE RISERVATA