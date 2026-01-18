Sarà l'arbitro portoghese João Pinheiro ad arbitrare Inter-Arsenal per la settima giornata di Champions League (martedì prossimo ore 21 a San Siro).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, le designazioni arbitrali: Inter-Arsenal affidata a Pinheiro
coppe
Champions League, le designazioni arbitrali: Inter-Arsenal affidata a Pinheiro
Sarà l'arbitro portoghese João Pinheiro ad arbitrare Inter-Arsenal per la settima giornata di Champions League (martedì prossimo ore 21 a San Siro)
Per Copenhagen-Napoli (martedì ore 21) l'Uefa ha designato come direttore di gara il bosniaco Irfan Peljto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA