fcinter1908 coppe champions league Inter-Arsenal, domani vigilia: gli orari di rifinitura e conferenza stampa

coppe

Inter-Arsenal, domani vigilia: gli orari di rifinitura e conferenza stampa

Inter Chivu
I nerazzurri tornano in campo a inizio settimana per il settimo turno del girone di Champions League
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Martedì 20 gennaio alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro l'Arsenal per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 19 gennaio.

Inter-Arsenal, domani vigilia: gli orari di rifinitura e conferenza stampa- immagine 2
Getty Images

    • 11:00 ora locale (12:00 ora italiana) - Allenamento Arsenal | Sobha Realty Training Centre, London Colney

    • 11:30 - Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • 14:00 - Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • 19:00 - Conferenza stampa ufficiale Arsenal | Stadio San Siro, Milano

    Leggi anche
    Classifica Champions League: Inter a 12 punti con altre tre squadre, Arsenal vola
    Condò: “Mi aspettavo un’Inter dominante nel secondo tempo, ma si è visto il...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA