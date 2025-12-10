FC Inter 1908
Ecco la classifica aggiornata dopo il sesto turno di League Phase della Champions League 2025/26
Ieri è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l’Inter che è stata raggiunta a quota 12 punti proprio dal Liverpool. Con gli stessi punti ci sono anche Real Madrid (sconfitto dal Manchester City) e Atletico Madrid. I nerazzurri sono attualmente sesti in classifica.

Vola in vetta l’Arsenal, che vince ancora ed è a quota 18. A gennaio ci sarà proprio la sfida tra i nerazzurri di Chivu e i Gunners.

Ecco la nuova classifica al termine della sesta giornata di Champions:

